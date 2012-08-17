Полиция выхватывает сторонников Pussy Riot у здания суда и сажает в автозаки

У здания Хамовнического суда в Москве начались волнения. Полицейские задерживают сторонников Pussy Riot по одному, сажают в автозаки и увозят. В то же время православные активисты начали петь патриотические песни.

Участницы панк-группы Pussy Riot Мария Алёхина, Надежда Толоконникова, Екатерина Самуцевич получили по два года колонии. Все находящиеся в зале суда и в толпе на улице кричат «Позор!». Об этом сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Приговор участницам Pussy Riot может быть обжалован в течение 10 суток.