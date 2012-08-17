В Еврейской автономной области загорелся поезд со шпалами

В Еврейской автономной области сгорел вагон со шпалами. Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, на железной дороге. При этом задержки в движении поездов не было, отмечает МЧС России.

Авария произошла на перегоне от станции Ин до станции Биробиджан-1. В товарном поезде загорелись шпалы в одном из четырех вагонов, передает РИА Новости. Пожар удалось локализовать. Погибших и пострадавших в результате произошедшего нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и ущерб.