Сторонников Pussy Riot задерживают без объяснения причин

Сторонников панк-группы Pussy Riot задерживают у здания Хамовнического суда без объяснения причин. Полицейские в ответ на вопрос о причинах задержания советуют обращаться в пресс-центр МВД.

Людей выхватывают из толпы и отправляют в полицейские автозаки. Об этом сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Толпа скандирует в адрес сотрудников правоохранительных органов «Позор!» и «Свободу Pussy Riot».