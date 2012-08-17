В числе задержанных у Хамовнического суда - Гарри Каспаров и Сергей Удальцов

У здания Хамовнического суда задерживают сторонников участниц панк-группы Pussy Riot. В числе задержанных – лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и оппозиционер Сергей Удальцов.

По предварительным данным, Гарри Каспарова отвезли в ОВД района Хамовники. От здания суда продолжают отъезжать автозаки с задержанными, их провожают аплодисментами. Об этом сообщил специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий.