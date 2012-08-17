У здания Хамовнического суда начались стычки и задержания

В Москве накаляется обстановка у здания Хамовнического суда, где сегодня проходит оглашение приговора участницам панк-группы Pussy Riot. Начались потасовки, толпа заполнила всю близлежащую территорию.

Собравшиеся выкрикивают лозунги «Свободу Pussy Riot!» и «Мы здесь власть». Только что от здания отъехал автозак с задержанными, предположительно, оппозиционерами, сообщает специальный корреспондент «Аргументов недели» с места событий. Поддержать девушек пришли Борис Акунин, Сергей Пархоменко, Леонид Парфенов и Ольга Романова.