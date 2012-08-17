В Москве произошел пожар в ангаре на юго-западе города. Инцидент произошел в ангаре по адресу: Вторая Мелитопольская улица, дом 10. По предварительным данным, площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В настоящее время пожарные тушат возгорание, возникшее днем в пятницу, 17 августа. Сигнал о возгорании поступил в 13.54, передает РИА Новости. В ликвидации пожара задействовано десять пожарных расчетов. Согласно предварительным данным, погибших и пострадавших нет.