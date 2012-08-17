В центре Москвы саратовский парень вскрыл себе вены

21-летний приезжий из Саратова вскрыл себе вены в центре Москвы на глазах у изумленного сотрудника ДПС, который дежурил на Большой Никитской улице сегодня в 10:30 утра.

Молодой человек подошел к сотруднику полиции и начал «учит» его работать.. Затем парень демонстративно достал бритву и порезал себе вены на обеих руках.

Полицейский отобрал бритву у парня и вызвал медиков. До их приезда сотрудник ДПС оказал пострадавшему доврачебную помощь. По факту инцидента ведется проверка.



