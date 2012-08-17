Капитан судна, повредившего мост и другой теплоход на Волге, был очень пьян

Капитан теплохода, который накануне столкнулся с наплавным мостом, а позднее - с другим теплоходом в Нижнем Новгороде, находился в сильной степени опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови.

16 августа около 4 часов утра теплоход, управляемый нетрезвым капитаном, врезался в баржу наплавного моста через Волгу, и тем самым вывел его из строя. Через некоторое время то же судно при постановке на якорь в затоне "Сормовский рейд" столкнулось с другим теплоходом и повредило ему корму.

По данному факту проводится доследственная проверка. Если нанесенный ущерб окажется свыше 1 миллиона рублей, будет возбуждено уголовное дело, сообщают vesti.ru



