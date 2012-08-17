По факту падения вертолета на полосу военного аэродрома Моздо возбуждено дело

Накануне вертолет Ми-28 войсковой части 44936 в рамках учений выполнял учебно-тренировочный полет, с высоты 80 метров вертолет начал снижаться и упал на полосу аэродрома Моздока, возбуждено уголовное дело.

В результате авиапроисшествия жертв и разрушений нет. уточняется в сообщении Следственного Комитета России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Из воинской части изымается документация, касающаяся как организации полетов, так и подготовки Ми-28 к полету.