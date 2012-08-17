По факту падения вертолета на полосу военного аэродрома Моздо возбуждено дело
17 августа 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
17 августа 2012, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
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"Бандерша Пугачева и обколотая вусмерть ботексом бабка Ротару заслуживают полного забвения", считает скандальный блогер