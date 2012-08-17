В аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку Як-40
17 августа 2012, 09:59 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропорту Хабаровска сегодня совершил аварийную посадку самолет Як-40, принадлежащий "Хабаровским авиалиниям". Воздушное судно выполняло чартерный рейс по маршруту Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре".
По предварительным данным, после вылета у самолета произошел отказ среднего двигателя. Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета, сообщает utro.ru.
При посадке никто не пострадал.