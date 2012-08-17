В Иркутске при пожаре в частном доме погибли трое людей

В переулке 9 Января в Иркутске в ночь на пятницу сгорел частный дом, в огне погибли три человека, сообщение о пожаре поступило в пожарную охрану Иркутска в 02:31, говорится в сообщении ГУМЧС по Иркутской области.

По тревоге к месту происшествия выехали 8 человек личного состава, 2 автоцистерны ПЧ-3, 3 человека личного состава и 1 автоцистерна ПЧ-5, ОП ПЧ-3: 2 человека и 1 автоцистерна.

Первое подразделение прибыло на место ЧП в 02:41, дом был полностью охвачен огнем. При разборе завалов сотрудники пожарной охраны обнаружили тела трех мужчин, огонь был потушен в 03:03, последствия пожара ликвидированы в 03:27.

Из горящего дома удалось спастись женщине, она пояснила, что в огне погибли ее муж, сын и знакомый семьи.

Семья приехала в Иркутск из Узбекистана на заработки и сняла этот дом 13 августа. Хозяина горевшего дома на месте пожара не было.