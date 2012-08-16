В Москве из магазина IKEA в Химках эвакуировали посетителей. Причина эвакуации – задымление. Инцидент произошел в четверг, 16 августа. По словам очевидцев, открытого огня видно не было.

Источник дыма был расположен в одной из электрощитовых. Задымление привело к срабатыванию противопожарной сигнализации, передает РСН. Между тем, пожарные, прибывшие на место проишествия, возгорания не обнаружили.