В Дагестане боевая машина ВДВ упала с обрыва, погибли 2 человека

В Дагестане боевая машина десанта упала с обрыва. Инцидент произошёл в четверг, 16 августа, в районе населённого пункта Ботлих в ходе плановых учений ВДВ. Погибли два человека.

Машина БМД упала с высоты чем 100 метров. В результате произошедшего погибли двое военнослужащих, ещё трое ранены — все они находились внутри машины, передает РСН. В настоящее время на месте работает комиссия командования ВДВ. Ей предстоит установить все обстоятельства происшествия.