В Дагестане боевая машина ВДВ упала с обрыва, погибли 2 человека
16 августа 2012, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Дагестане боевая машина десанта упала с обрыва. Инцидент произошёл в четверг, 16 августа, в районе населённого пункта Ботлих в ходе плановых учений ВДВ. Погибли два человека.
Машина БМД упала с высоты чем 100 метров. В результате произошедшего погибли двое военнослужащих, ещё трое ранены — все они находились внутри машины, передает РСН. В настоящее время на месте работает комиссия командования ВДВ. Ей предстоит установить все обстоятельства происшествия.