В Казани правозащитников задержали в колонии

В Татарстане были задержаны члены Общественной наблюдательной комиссии. Инцидент произошел в Казани. Владимир Рубашный и Герман Алеткин были задержаны во время посещения колонии.

Об этом сообщает межрегиональная Ассоциация правозащитных организаций «Агора» со ссылкой на председателя Казанского правозащитного центра Игоря Шолохова. По данным РСН, к Рубашному и Алеткину поступила информация, что в штрафном изоляторе в двух камерах содержатся избитые осужденные. Правозащитники не смогли проверить эту информацию, в ШИЗО их не пустили. После выхода с территории колонии они были задержаны сотрудниками УФСИН с собаками и автоматами.