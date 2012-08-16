В Санкт-Петербурге девушка провела у здания мечети одиночный пикет в поддержку участниц группы Pussy Riot. Девушка в балаклаве держала бумажный лист с надписью "Мухаммед, Путина останови!".

Акция прошла у Соборной мечети города. Одиночный пикет прошел без задержания – полиция, прибывшая на место происшествия, девушку не поймала. Надпись на втором листе оказалась цитатой имама Вологодской соборной мечети Аль-Джума Наиля Мустафина: «Если бы девушки устроили свою акцию в мечети, их бы следовало простить и отпустить». Об этом сообщает РСН. Напомним, участниц Pussy Riot судят за хулиганство за так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя. Приговор девушкам вынесут в пятницу, 17 августа.