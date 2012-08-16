В Нижегородской области теплоход столкнулся с мостом

В Нижегородской области теплоход на Волге столкнулся с наплавным мостом, а позднее - с другим теплоходом. Как отмечает Следственный комитет России, инцидент произошел в четверг, 16 августа.

Теплоход, следовавший рейсом "Колесниково-Ярославль", при прохождении Борского моста врезался в наплавной мост "Нижний Новгород - Бор". После этого теплоход столкнулся с теплоходом ОТ2455 и повредил ему корму. Пострадавших в результате двух столкновений нет, передает РИА Новости. В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства произошедшего.