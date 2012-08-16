Водитель грузовика скончался за рулём в Москве

В Москве в четверг, 16 августа, произошла автомобильная авария из-за того, что водитель грузовика скончался за рулём. ДТП произошло на юге города - на пересечении Варшавского шоссе и улицы Газопровод.

Согласно предварительным данным, шофёр МАЗа умер по естественным причинам прямо во время движения. В результате неуправляемая многотонная машина протаранила два легковых автомобиля, передает РСН. Водители легковушек в результате аварии не пострадали.