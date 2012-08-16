В Моздоке упал вертолёт Ми-28

В Моздоке потерпел крушение боевой вертолёт Ми-28. Причины случившегося пока неизвестны. Согласно предварительным данным, пострадавших в результате падения вертолета нет.

Инцидент произошел в четверг, 16 августа. Ранее в СМИ появились сообщения о падении Ми-8. Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, вертолет рухнул с шестиметровой высоты при выполнении учебного полёта. Вертолёт получил незначительные повреждения. Разрушений на земле нет.