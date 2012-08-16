В офис Навального пришли полицейские

Офис оппозиционера Алексея Навального обыскали сотрудники полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь основателя проекта «РосПил». По ее словам, полицейские проводят проверку заявления.

В помещении офиса пришли два сотрудника уголовного розыска по Юго-Восточному округу. Полицейские проводят первичную проверку какого-то заявления, передает РСН. При этом не уточняется – о каком именно заявлении идет речь. Официального подтверждения этой информации пока нет.