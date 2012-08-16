В Брянске 14-летняя девочка впала в кому после 10 банок «Ягуара»

«Весело» проводят каникулы школьники в Брянске. 14-летняя девочка перед тем, как пойти наблюдать звездопад, с подругой осилила 10 банок алкогольных коктейлей «Ягуар» и «Страйк». Одна из школьниц после такого развлечения впала в кому.

Инцидент произошел в Советском районе Брянска. По сообщению представителя регионального управления МВД, школьницы вечерком приобрели спиртные напитки в ларьке и пошли смотреть на падающие звезды. По словам одной из подружек, во время наблюдения звездопада они пили коктейли как простую воду, и опустошили все банки, пишет Провинция.ру.

В какой-то момент одной из девочек стало плохо, и она потеряла сознание. Испугавшиеся друзья принесли ее домой. Бабушка девочки вызвала «скорую». В больницу с тяжелым отравлением попали обе подруги.



Одной из брянских школьниц врачи поставили диагноз «алкогольная кома». Благодаря своевременно оказанной помощи ребенка удалось спасти.

Обе школьницы поставлены на профилактический учет в полиции. Сотрудники правоохранительных органов разбираются с ларьком, в котором несовершеннолетним детям незаконно продали алкоголь.