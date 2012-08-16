В море Лаптевых спасли шесть петербургских ученых

Двенадцать человек на шхуне «ТБ-0012» двигались по морю Лаптевых в сторону острова Бельковский. На судне в ночь на четверг вышел из строя главный двигатель, по некоторой информации просто перегрелся, после чего шхуна встала на якорь.

Уже 16 августа в 01:16 от «ТБ-0012» поступил сигнал «SOS». Судно потеряло ход в море Лаптевых, в 107 милях к северо-востоку от якутского северного морского порта Тикси. В срочном порядке в местном пароходстве собрался аварийный штаб, который принял решение начать спасательную операцию. К месту бедствия был направлен танкер «Ленанефть-2055», который возвращался с Колымы, сообщает Interfax.

В условиях сильного ветра и штормовой погоды экипаж танкера грамотно, по всем правилам морской практики, снял шесть ученых и шесть членов экипажа с аварийного судна. Среди двенадцати спасенных – одна женщина. В 06:55 спасательная операция была завершена. «Ленанефть-2055» держит курс на Тикси.