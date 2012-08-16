Самолет авиакомпании "Аэрофлот", совершивший из-за угрозы взрыва экстренную посадку в Исландии, вылетит в Москву в 23:15 мск.

Напомним, американские правоохранительные органы получили анонимное сообщение о пяти чемоданах со взрывчаткой на борту эрбаса А330. На борту авиалайнера находилось 200 человек. Самолет выполнял рейс SU103 Нью-Йорк — Москва. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку.

В четверг утром российские спецслужбы также проверяли информацию о минировании самолета в аэропорту "Воронеж". Сообщение о взрывном устройстве на рейсе 751 "Воронеж-Домодедово" передал утром в четверг аноним, позвонивший на телефон в аэропорту.