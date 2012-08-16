ДТП в Москве: Пострадавшего госпитализировали на вертолете
16 августа 2012, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
На западе Москвы на улице Коштоянца сегодня днем произошло ДТП с участием маршрутного такси. На высокой скорости в микроавтобус, в котором на тот момент находились пассажиры, врезалась легковушка.
Микроавтобус от сильнейего удара перевернулся на бок. В результате травмы получили 4 человека. Одного из них пришлось госпитализировать на вертолете.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, сообщает uznayvse.ru . Движение в этом районе Москвы затруднено.