В Омске утром в четверг в Советском районе улицы Бархатовой, Заозерная, Стрельникова, Пушкинский тракт засыпало неустановленным белым порошком. Жители домой этих улиц обратились в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Омской области.

В МЧС порекомендовали не выпускать пока на улицу малолетних детей.

Белый порошок без запаха по внешнему виду напоминал стиральный. Для анализа сложившейся обстановки и взятия проб на место происшествия выдвинулись оперативные службы Роспотребнадзора, спасатели, представители администрации Омска.

По предварительным данным, выпавшие "осадки" являются золой, возможный источник происхождения которого — ТЭЦ №4, сообщает РБК.

Пробы порошка уже отправлены в лабораторию Роспотребнадзора. На территории , где выпал белый порошок, посторонних запахов не наблюдается.

Все параметры, в том числе предельно допустимая концентрация воздуха, в норме. Задымления нет, видимость составляет 6-10 км.