Из-за сообщения о бомбе отложен вылет самолета из Воронежа в Москву

Вылет самолета Saab из Воронежа в Москву был отложен после сообщения о заложенной на его борту бомбе. Об этом сообщает прес-служба главного управления МЧС РФ по Воронежской области.

Сегодня утром в аэропорт позвонил неизвестный и сообщил о том, что на борту рейса N751, который должен был отправиться в Домодедово, находится бомба. В это время лайнер уже готовился к взлету.

Было принято решение об эвакуации пассажиров. следующего летящего в столицу. Прибывшие сотрудники силовых структур региона тщательно обследовали самолет, а также еще один, который должен был позже также вылететь в Москву. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась, сообщает РБК. В настоящее время ведется поиск "телефонного террориста".

Ранее «АН» сообщали: Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Нью-Йорк - Москва, экстренно сел в Исландии из-за угрозы взрыва.



