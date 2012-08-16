В ОАО "Аэрофлот" подтвердили, что Airbus А330 рейс SU-103 на борту которого находятся 200 человек, из-за угрозы взрыва совершил экстренную посадку в Исландии. Во время полета из Нью-Йорка в Москву поступил анонимный звонок о нахождении взрывчатых веществ на борту.

По словам анонима, на борту самолета находится пять чемоданов со взрывчаткой. Командир авиалайнера принял решения об экстренной посадке. Самолет успешно сел, сейчас проводится досмотр багажа и пассажиров.

Airbus А330 летел в "Шереметьево" и приземлился в аэропорту Рейкьявика, передает РИА Новости.

В справочной аэропорта "Шереметьево" сообщили, что самолет должен вылететь в Москву в 12.30 мск.

По прибытию в "Шереметьево" самолет будет досмотрен в штатном режиме.

Но, как передает радистанция Business FM, очевидцы сообщили, что "их посадили на каком-то острове, объяснили это техническими неполадками". Радиослушельница рассказала, что в самолете находится ее сын. Она рассказала с его слов: "Их не эвакуировали, они сидят в самолёте. Ничего им не объясняют. Он предполагал, что кому-нибудь в первом классе стало плохо. Ничего не объясняют, они сидят в самолёте".

Спецслужбы сегодня также проверяют сообщение о минировании самолета в аэропорту Воронежа. Информацию о минировании рейса Воронеж-Домодедово передал утром аноним, позвонивший в аэропорт. По данным МЧС, там уже работают оперативные бригады, в том числе кинологи.