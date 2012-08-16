Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Нью-Йорк - Москва, экстренно сел в Исландии из-за угрозы взрыва. Авиалайнер благополучно приземлился в Рейкьявике. Все пассажиры самолета были эвакуированы.

На борт уже поднялись специалисты-взрывотехники. Они проверяют самолет и багаж. По данным источника в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, неизвестный сообщил правоохранительным органам Соединенных Штатов о том, что на борту самолета якобы находятся пять чемоданов со взрывчаткой, которая должна сработать по прилете в Москву.