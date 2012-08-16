Неизвестные заминировали самолет "Аэрофлота", летевший в Москву из США
16 августа 2012, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Нью-Йорк - Москва, экстренно сел в Исландии из-за угрозы взрыва. Авиалайнер благополучно приземлился в Рейкьявике. Все пассажиры самолета были эвакуированы.
На борт уже поднялись специалисты-взрывотехники. Они проверяют самолет и багаж. По данным источника в авиадиспетчерских службах московского авиаузла, неизвестный сообщил правоохранительным органам Соединенных Штатов о том, что на борту самолета якобы находятся пять чемоданов со взрывчаткой, которая должна сработать по прилете в Москву.