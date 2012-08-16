В Дагестане совершено покушение на прокурора Кизилюртовской прокуратуры

В Дагестане сегодня утром совершено покушение на прокурора Кизилюртовской межрайонной прокуратуры Мусу Иманалиева. Иманалиев, который в момент преступления около 8:00 мск выходил из дома и направлялся на работу, не пострадал.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет. Представители следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану сообщили, что безоболочное взрывное устройство сработало в Кизилюрте на улице Гагарина во дворе дома №66. Взрыв прогремел в тот момент, когда кизилюртовский межрайонный прокурор выходил из дома и направлялся к своей машине, передает РИА Ноовсти. На месте происшествия работает следственная группа.

"АН" сообщали, что в Дагестане ранним утром в четверг неизвестные подорвали автомобиль с железнодорожниками, направлявшимися на работу. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.