Пилот частного спортивного самолета подрезал «борт № 1» - вертолет Ми-8

Завершено расследование инцидента с вертолетом МИ-8, которое перевозит президента РФ Владимира Путина.

Воздушное судно главы государства 26 мая текущего года чуть не столкнулось с частным спортивным самолетом ВС Rockwell Commander 112ТСА в районе подмосковного поселка Бужарово.

Пилот частного спортивного самолета опасно подрезал «борт № 1», пишет газета «Известия». К счастью, вертолет и самолет благополучно разминулись в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал. Виновником происшествия признали пилота самолета Александра Рябинина.

По данным издания, информация об инциденте в небе Подмосковья тщательно скрывалась даже от надзорных органов.

Росавиация и Ространснадзор узнали о ЧП спустя несколько часов после происшествия. По словам пилота вертолета Путина, частный спортивный самолет фактически пролетел над ними. Согласно регламенту, в момент полета «борта № 1» воздушное пространство должно быть свободным.

После проверки, проведенной Росавиацией, нарушитель был установлен. В отношении Рябинина было возбуждено административное дело. Установлено, что пилот поднялся в воздух, не предупредив об этом авиадиспетчеров. В ходе проверки удалось выяснить, что у мужчины также просрочено свидетельство пилота-любителя и отсутствует сертификат летной годности. Рябинина за все нарушения оштрафовали на 2 тысячи рублей.

Пилот подтвердил, что он был оштрафован за инцидент. Он не намерен обжаловать решение о штрафе.

По его словам, он «не знал о запрете, но ничего экстремального не произошло» . Рябинин рассказал: «Мы видели друг друга с пилотами вертолета и безопасно разошлись».