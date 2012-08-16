Девочка, которую искала вся ростовская полиция, спала в гараже

Семилетняя девочка Вика, пропавшая в среду в городе Батайске Ростовской области, найдена живой и здоровой. Малышка сегодня утром обнаружена в одном из гаражей, где она крепко спала. К месту обнаружения девочки выехала оперативная группа.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Ростовской области полковник Алексей Полянский сообщил, что маленькая Виктория была найдена около 07:00 мск четверга в одном из гаражей.

По словам сотрудника ростовской полиции, вечером девочка, катаясь на самокате, поехала к 80 - летнему дедушке, который подарил ей самокат, в один из гаражей. Там она общалась с дедушкой, потом пожилой мужчина ушел. Ребенок захотел спать и просто уснул в гараже. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ближайшее время.

"АН" сообщали о пропаже малышки Вики в Батайске.