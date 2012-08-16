В Батайске из двора дома пропала 7-летняя девочка Вика

В Ростовской области семилетняя девочка Виктория пропала в среду днем в Батайске из двора многоэтажного дома.

Девочка оставалась с бабушкой и гуляла во дворе. Около 13.00 бабушка обнаружила, что малышки около дома нет. Женщина сама бросилась искать ребенка. Поиск ни к чему не привел.

В ГУМВД по Ростовской области сообщили, что в полицию родители девочки обратились только спустя десять часов после пропажи ребенка.

В настоящее время в поисках маленькой Вики задействованы более 400 человек. Из Ростова-на-Дону дополнительно направлены около 80 полицейских: кинологи, сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, уголовного розыска, передает РИА Новости.

«АН» сообщали, что 5 августа девочка пропала на пляже реки Дон около хутора Калинин Ростовской области. Женщина с тремя детьми отдыхала на пляже базы отдыха Новочеркасского политехнического института. Девочка отлучилась по нужде в ближайшие кусты и пропала. После безуспешных самостоятельных поисков мать обратилась в полицию.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.