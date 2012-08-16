В Дагестане в Дербенте неизвестные подорвали машину с железнодорожниками

В Дагестане ранним утром в четверг неизвестные подорвали автомобиль с железнодорожниками, направлявшимися на работу. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.

По данным представителя в МВД по Республике Дагестан, 16 августа около 04.30 в городе Дербент по улице Тагиева во время проезда служебной автомашины УАЗ, принадлежащей локомотивному депо Дербента, в которой следовали водитель и машинист локомотивного депо, на обочине дороги с интервалом 10 секунд сработали два безоболочных СВУ, без поражающих элементов.

В дагестанской полиции отметили, что в настоящее время устанавливается мощность взрывных устройств. Автомобиль получил незначительные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство».

Дербентские сотрудники полиции рассказали, что «взрывные устройства, вероятно, были подготовлены для подрывов автомашин с полицейскими».

Но на пути следования оказались железнодорожники. Их машины похожи на полицейские по своему внешнему виду.

Район, где подорвали УАЗ железнодорожников, оцеплен. Ведется поиск преступников.