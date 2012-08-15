Cамолет, летевший из Москвы в Афины, вернулся из-за незакрытой двери
15 августа 2012, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]
Самолет бизнес-авиации Cesna-560, летевший рейсом Москва-Афины, совершил вынужденную посадку во Внуково-3. Он был вынужден вернуться в аэропорт из-за того, что у него не закрывалась дверь.
Командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета и вынужденной посадке после того, как сработала сигнализация о незакрытии дверей, сообщают vesti.ru.
Пострадавших, к счастью, нет. На данный момент решается вопрос о перевозке пассажиров другим бортом.