Во Владивостоке столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы

Во Владивостоке микроавтобус в среду столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибли четыре человека. Двое пострадали, в том числе шестилетний ребенок. Они госпитализированы.

Сотрудник ГИБДД Владивостока рассказал, что авария произошла на дороге, ведущей к бухте Лазурная. Водитель грузовика, гражданин Таджикистана, на крутом перевале потерял управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с микроавтобусом. В нем находилось шесть человек, включая шестилетнего ребенка, сообщает РИА Новости.

Четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал. По словам шофера, машину занесло на мокрой трассе. Но не исключена неисправность самого грузовика. На месте дорожно-транспортного происшествия работают инспекторы ДПС.

"АН" сообщали, что сегодня утром в Нижегородской области в ДТП с участием грузовика и микроавтобуса погибля пять человек.