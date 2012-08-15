В Петербурге произошло еще одно ДТП с маршруткой

В Московском районе маршрутное такси столкнулось с двумя легковыми автомобилями. Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», около 9:30 на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов столкнулись маршрутка №24 и две легковые автомашины – «Шкода Октавия» и «Ока».



В результате ДТП пострадал водитель иномарки. Его пришлось извлекать из покореженной машины гидравлическим инструментом. Мужчина госпитализирован.



Отметим, что на этом участке идет ремонт полосы движения от проспекта Космонавтов до проспекта Славы, здесь постоянно пробки.