Самолет МЧС РФ вылетел в Турцию за больными туристами - гражданами России

Медицинский самолет МЧС России Ил-76 вылетел в среду утром в Анталью - турецкий курорт - для транспортировки в Москву двух граждан России. По данным спасателей, россияне заболели на отдыхе в Турции.

Специализированный борт МЧС вылетел 10.00 мск из аэропорта "Раменское". Ил-76 оснащен тремя медицинскими модулями. На борту авиалайнера находятся 20 врачей отряда "Центроспас" и ВЦМК "Защита" и психолог. Специалисты примут решение о транспортировке других больных на месте. Диагноз заболевших россиян спасатели не уточнили, передает РИА Новости.

Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Они являются российской разработкой и не имеют аналогов в мире.

В одном модуле можно разместить четверых пострадавших. Всего в транспортном самолете Ил-76ТД можно установить пять модулей, время их монтажа занимает всего 20 минут.