По уточненным данным, 5 человек погибли в ДТП утром в Нижегородской области

Пять человек, по уточненным данным, погибли сегодня утром при столкновении двух автомобилей Mercedes - микроавтобуса и грузовика - в Семеновском районе Нижегородской области.

Начальник пресс-службы Приволжского регионального центра МЧС Олег Зугеев рассказал, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 94 километре трассы Нижний Новгород-Киров поступило в 6.50 мск. Столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и микроавтобус Mercedes. Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса.

На месте аварии работает оперативная группа МЧС. Причины ДТП выясняются.

Ранее СМИ сообщили о шести погибших.