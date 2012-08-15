По уточненным данным, 5 человек погибли в ДТП утром в Нижегородской области
15 августа 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
Пять человек, по уточненным данным, погибли сегодня утром при столкновении двух автомобилей Mercedes - микроавтобуса и грузовика - в Семеновском районе Нижегородской области.
Начальник пресс-службы Приволжского регионального центра МЧС Олег Зугеев рассказал, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 94 километре трассы Нижний Новгород-Киров поступило в 6.50 мск. Столкнулись грузовой автомобиль Mercedes и микроавтобус Mercedes. Погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса.
На месте аварии работает оперативная группа МЧС. Причины ДТП выясняются.
Ранее СМИ сообщили о шести погибших.