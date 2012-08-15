В Сочи предотвращен конфликт на стройке между узбеками и турками

Конфликт между строителями из Узбекистана и Турции удалось накануне пресечь в Сочи. Во вторник турецкий рабочий на одном из строящихся объектов в Адлерском районе Сочи на автопогрузчике сбил рабочего из Узбекистана.

Мужчина от полученных травм скончался. Тогда около 150 узбеков собрались хотели выяснить отношения с водителем автопогрузчика.

Во избежание конфликта турка взяли под охрану. Гражданин Турции был своевременно задержан до выяснения обстоятельств инцидента на стройке.