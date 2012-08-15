В Сочи предотвращен конфликт на стройке между узбеками и турками
15 августа 2012, 08:52 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]
Конфликт между строителями из Узбекистана и Турции удалось накануне пресечь в Сочи. Во вторник турецкий рабочий на одном из строящихся объектов в Адлерском районе Сочи на автопогрузчике сбил рабочего из Узбекистана.
Мужчина от полученных травм скончался. Тогда около 150 узбеков собрались хотели выяснить отношения с водителем автопогрузчика.
Во избежание конфликта турка взяли под охрану. Гражданин Турции был своевременно задержан до выяснения обстоятельств инцидента на стройке.