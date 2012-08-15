На 84-км МКАД ночью столкнулись 6 машин, погиб водитель

В Москве в ночь на среду в результате ДТП при столкновении на внешней стороне 84-го км МКАД шести автомобилей погиб один человек.

После полуночи на МКАД столкнулись три грузовых и три легковых автомобиля. Машины, в том числе КАМАЗ с прицепом, столкнулись между собой на скорости свыше 80 км в час. В аварии пострадали четыре водителя. Трое ранены. Один мужчина скончался до приезда бригады «скорой помощи».

От удара у КАМАЗа перевернулся прицеп с битумом. Грузовик перегородил дорогу. Движение по МКАД в районе аварии было сильно затруднено.

Сейчас ГИБДД выясняет причины ДТП.