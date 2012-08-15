В Якутии зэки в колонии устроили массовую драку

В Якутии заключенные исправительной колонии №1 устроили массовую драку. Зэки отряда №4 и отряда №5 устроили разборки, после чего порезали друг друга бритвенными станками. В результате пострадали 19 заключенных колонии.

По данным пресс-службы УФСИН России по Якутии, акт членовредительства путем нанесения поверхностных ран кожного покрова в области предплечий, лезвиями от одноразового бритвенного станка был нанесен в коридоре отряда. Всем осужденным была оказана медицинская помощь. Угрозы для их жизни и здоровья нет.

На место происшествия выезжали начальник УФСИН России по Якутии Сергей Иноземцев, заместитель прокурора республики Якутия Борис Самойленко. По факту инцидента начата проверка. Причины инцидента выясняются. Ранее сообщалось, что заключенные якутской колонии №1 бритвами вскрыли себе вены.