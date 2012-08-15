В Ингушетии ночью взрыв прогремел в магазине в центре Назрани

В Ингушетии взрыв ночью прогремел у винно-водочного магазина в Назрани на самой оживленной улице города – Муталиева. По предварительным данным, пострадавших людей в результате взрыва нет.

Взрывное устройство, по предварительным данным, мощностью от 1 до 3 кг в тротиловом эквиваленте сработало в 01:18 мск. Здание магазина получило повреждения. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Проводят оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию преступника. По факту взрыва решается вопрос о возбуждении уголовного дела.