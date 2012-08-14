В Подмосковье по вине газовщиков сгорела дача

Ремонтная бригада Дмитровмежрайгаза пришла к семье пенсионеров Лопатиных на дачу под Лобней с плановой проверкой. Утечку искали своеобразно, поднося к газопроводу зажженную газету.

Деревянная постройка сгорела на глазах у хозяев. Уцелел только сарай, в котором теперь живут чудом спасшиеся погорельцы.

Дом Лопатиных находился возле газовой магистрали, конца трубы большого давления с заглушкой. Именно её, похоже, и вскрыли двое рабочих под руководством некоей начальницы.

"Она говорит: вроде бы не пахнет газом. Потом – вроде пахнет", — рассказывает пенсионер Борис Лопатин.

"Свернула бумажку и зажигалочкой подожгла, и пламя как вспыхнуло до верха до самого! – говорит Елизавета Лопатина, ветеран Великой Отечественной войны. — Я упала и начала уже гореть, мужчина меня какой-то вытащил".

"И загорелось от этого напора. Он бил под крышу, и начала гореть крыша сверху. Я кричу – закрывай! А этот рабочий — я не буду!", — говорит Борис Лопатин.

Фонтан пламени бил на десяток метров вверх с такой силой, что оплавился и стёк сайдинг с домов на соседних участках. Дом Лопатиных, который строили всю жизнь, двумя поколениями, сгорел как спичка в считаные минуты. Сгорела мебель, бытовая техника, компьютеры, деньги и документы.

Лопатины чудом не погибли. У Бориса — серьёзные ожоги ног, лица, спины, у его 86-летней матери сильно обгорели руки. В руководстве Мособлгаза утверждают — виновная бригада отстранена от работ, проводится расследование.

С момента пожара прошло две недели. Несмотря на то, что всё произошло при свидетелях, уголовное дело так и не возбуждено, результатов проверки пожарных дознавателей нет, сообщают vesti.ru.



