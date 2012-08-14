В Тамбовской области упал экскурсионный аэростат. Шесть пострадавших

В Тамбовской области 11 августа аэростат совершал воздушную экскурсию с 5 пассажирами на борту. Через несколько минут после начала полета он упал недалеко от села Троицкая Дубрава Тамбовского района.

Причины падения пока неизвестны. Пилот и пассажиры получили переломы конечностей и другие травмы, с которыми были госпитализированы.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.