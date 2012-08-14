В Тамбовской области упал экскурсионный аэростат. Шесть пострадавших
14 августа 2012, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]
В Тамбовской области 11 августа аэростат совершал воздушную экскурсию с 5 пассажирами на борту. Через несколько минут после начала полета он упал недалеко от села Троицкая Дубрава Тамбовского района.
Причины падения пока неизвестны. Пилот и пассажиры получили переломы конечностей и другие травмы, с которыми были госпитализированы.
Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.