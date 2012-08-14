Десятилетняя внучка главы парламента крымских татар покончила с собой

Правоохранительные органы Крыма проводят расследование самоубийства 10-летней внучки председателя меджлиса крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Несчастье случилось вчера в селе Щебетовка под Феодосией.

В сарае частного домовладения обнаружен труп девочки 2002 года рождения.

По предварительным данным, девочка покончила жизнь самоубийством путем повешения. Ребенка обнаружили родители, которые не взяли ее с собой на море из-за понижения температуры воды. По всей видимости, произошел несчастный случай: девочка решила напугать родителей, что обернулось трагедией.

Трагически погибшая девочка Джанике Амет-къызы Абдулджелилова является внучкой председателя меджлиса крымскотатарского народа МустафыДжемилева. Она дочь его старшей дочери Эльзары. Джемилев, узнав о трагедии, еще ночью выехал в Щебетовку, где во вторник состоятся похороны его внучки.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.120 (доведение до самоубийства) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает vz.ru.

Проводится расследование, обстоятельства происшедшего уточняются.



