В Приамурье гималайский медведь напал на девочку

Несчастный случай произошёл в Благовещенске на территории оптовой базы в минувшую пятницу. Двенадцатилетняя девочка попыталась угостить гималайского медведя лимонадом. Зверь просунул лапу через прутья вольера и ударил ребёнка.

Девочку с глубокой раной головы доставили в детскую областную больницу, где ей сделали операцию, которая длилась около пяти часов. Сейчас подросток находится в нейрохирургическом отделении Амурской областной клинической больницы. В настоящее время специалисты ведут опрос свидетелей, в том числе — хозяина животного, сообщает НТВ.

Законно ли находилось животное на территории базы - неизвестно, были ли приняты все необходимые меры предосторожности, чтобы уберечь посетителей базы от нападения медведя – выяснят следователи.



