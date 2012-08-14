В Китае неласково приняли туристов из России

Туристы из России, приехавшие на отдых в Китай из Якутии, не попали в забронированные и оплаченные ими санатории «Морской бриз» и «Опен» на курорте Бэйдахэ. 37 россиян, приехавших из Якутии, выселили из гостиницы и отобрали у них паспорта.

В конфликт вмешались представители российского МИДа и Госуправления КНР по туризму.

Оказалось, что туроператор «Якутинтурист» не произвел оплату китайской принимающей компании «Хай Вай». В Ростуризме сообщили, что в настоящее время российский туроператор перечислил средства принимающей компании за отдых своих клиентов. Китайцы вернули паспорта туристам. Россиян заселили в отель «Опен», откуда некоторых из них ранее и выселили.

По данным Федерального агентства по туризму, на данный момент документы получили 35 из 37 россиян. К двоим есть вопросы.