Число жертв массового убийства в Казахстане выросло до 11 человек

Во вторник заместитель начальника криминальной полиции МВД Казахстана Арман Оразалиев сообщил, что число жертв массового убийства в Аксайском ущелье Алма-Атинской области выросло до 11 человек.

Полицейские сегодня обнаружили ещё три тела с ножевыми ранениями. Убиты известный егерь - борец с браконьерами Панайот Захаропуло, его гражданская жена, друг и работники парка. У всех убитых ножевые ранения. Все жертвы массового убийства скончались от ножевых ранений.

Также обнаружена разбитая машина сына егеря. В салоне автомобиля криминалисты обнаружили следы крови. Местонахождение владельца автомобиля неизвестно.

По данным МВД Казахстана, в настоящее время опознаны шестеро жертв нападения. Оперативники предполагают, что трагедию могла спровоцировать ссора. Задержанных пока нет.