Подростки пропали на сплаве по реке в Пермском крае

На минувшей неделе группа сплавщиков отправилась вниз по реке Ползана, всего в группе 34 сплавщика: 11 взрослых и 23 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, в ночь на вторник из группы пропали семеро несовершеннолетних.

В ходе поисков взрослые члены группы вышли на автостраду, где проезжавшая мимо девушка рассказала, что видела нескольких детей, в настоящее время поиски группы подростков ведутся с полицией и сотрудниками МЧС.