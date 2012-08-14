В Подмосковье при получении взятки задержаны два сотрудника полиции

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий 13 августа 2012 года сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Московской области совместно с УФСБ по г. Москве и Московской области и руководством МУ МВД России «Коломенское» при получении денежных средств в сумме 70 000 рублей от гражданки за непривлечение последней к уголовной ответственности за якобы совершенное мошенничество, задержаны двое сотрудников полиции: оперуполномоченный уголовного розыска Колычевского отдела полиции МУ МВД России «Коломенское» 27-летний старший лейтенант полиции и участковый уполномоченный Колычевского отдела полиции МУ МВД России «Коломенское» 30-летний старший лейтенант полиции», – сообщил начальник управления информации и общественных связей Евгений Гильдеев.

Приказом начальника МУ МВД России «Коломенское» за грубое нарушение дисциплины названные сотрудники уволены из органов внутренних дел.

За отсутствие должностного контроля за деятельностью подчиненного личного состава, а также ненадлежащую организацию профилактической работы по предупреждению происшествий и правонарушений и низкую индивидуально-воспитательную работу с личным составом ряд руководителей привлечены к дисциплинарной ответственность.

«Начальник Колычевского ОП по выходу из отпуска будет понижен в занимаемой должности,

Заместитель начальника Колычевского ОП и начальник отдела уголовного розыска Колычевского ОП предупреждены о неполном служебном соответствии,

Начальнику отдела уголовного розыска МУ МВД России «Коломенское» объявлен строгий выговор,

Помощнику начальника МУ МВД России «Коломенское» - начальнику отдела по работе с личным составом объявлен выговор,

Заместителю начальника МУ МВД России «Коломенское» – начальнику полиции указано на отсутствие должного контроля за деятельностью личного состава», - добавил Евгений Гильдеев.

Материал проверки направлен в следственный отдел по Коломне ГСУ СК России по Московской области.