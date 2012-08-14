В Москве задержаны двое полицейских, подозреваемых в получении взятки

Полицейские, подозреваемые в получении взятки, задержаны у здания УВД по Южному округу Москвы, следствие считает, что стражи порядка вымогали у бизнесмена 600 тысяч рублей за его непривлечение к ответственности.

Виновные и их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, проводится служебная проверка.